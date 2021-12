Ufba abre inscrição para novos cursos EAD

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) oferta dez cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Direito, Educação, Saúde, Tecnologia e Administração na modalidade de Educação à Distância (EAD). Ao todo, serão 1.980 vagas de especialização.

Os cursos à distância oferecidos pela Sead/Ufba têm o objetivo de atender principalmente à demanda de formação e especialização de professores que atuam no ensino público fundamental e médio e gestores da administração pública. Entre as opções, estão sete novos cursos:

Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais (150 vagas);

Educação em Direitos Humanos (120 vagas);

Produção de Mídias para Educação Online (240 vagas);

Educação em Gênero e Direitos Humanos (240 vagas);

Saúde Coletiva, área de concentração em Saúde da Família (160 vagas);

Gênero e Diversidade na Escola (100 vagas);

Atividade e Saúde no Contexto da Educação Básica (90 vagas) e

Gestão de Pessoas com Ênfase em Formação de Competências na Gestão Pública (200 vagas).

Além de três cursos que já são normalmente ofertados:

Ensino da Filosofia no Ensino Médio (200 vagas);

Ensino da Sociologia no Ensino Médio (280 vagas) e

Gestão Pública Municipal (200 vagas).

Os editais serão publicados e disponibilizados nos próximos dias no site https://sead.ufba.br/, orientando para o processo seletivo que acontecerá no mês de marco. A previsão é de as aulas comecem em maio de 2017, com duração de dois anos. Grande parte das atividades acontecerá no ambiente digital, usando a plataforma Moodle (AVA), que pode ser acessada pela Internet no www.moodle.ufba.br. De acordo com a coordenação do curso, apenas alguns encontros destinados às aulas complementares e avaliações serão realizadas presencialmente, em frequência a ser definida pelo coordenador do curso.

adblock ativo