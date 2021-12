Uesc realiza eventos literários no mês de outubro

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus, a 446 km de Salvador, inscreve até o dia 10 de outubro para a 2ª Feira Universitária do Livro e o XI Encontro Local do Proler, respectivamente, com os temas 'Para todo mundo ler' e 'Cidade iluminada: livros são luzes'. Os eventos acontecem entre os dias 20 e 24 de outubro.

As inscrições podem ser feitas pelo site do evento, onde estão disponíveis, além da programação completa, edital e demais informações. Além da comercialização de livros de diversas editoras universitárias, o público terá a oportunidade de participar de oficinas, palestras, bate-papos literários, mesas redondas, exibições de audiovisuais, minicursos, sorteios e outras atividades.

O objetivo da programação é incentivar a leitura e chamar a atenção para a importância da formação de novos leitores na região sul do estado.

