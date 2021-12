Uesb divulga resultado do vestibular 2019

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia divulgou nesta sexta-feira, 15, o resultado do vestibular 2019.

Mais de 15 mil cancidatos participaram do processo, concorrendo a 1.187 vagas distribuídas em 47 cursos de graduação.

Os selecionados devem acompanhar a publicação do Edital de convocação para matrículas, que será divulgado posteriormente. Além disso, chamadas subsequentes do processo seletivo serão publicadas à medida que as matrículas forem realizadas, respeitando a quantidade de vagas remanescentes de cada curso.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com a Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) pelos telefones (77) 3424-8757, em Vitória da Conquista; (73) 3528-9695, em Jequié; e (77) 3261-8604, em Itapetinga; ou pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br.

