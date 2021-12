Uesb divulga lista de aprovados no vestibular 2020

Já está disponível para consulta a relação dos aprovados no vestibular 2020 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). No total, a instituição ofertou quase 710 vagas para os 47 cursos de graduação, no primeiro semestre, e mais 477 vagas para o segundo semestre deste ano.

A lista com os aprovados pode ser acessada no site oficial da Uesb.

As provas do vestibular foram realizadas nos dias 2 e 3 de fevereiro. Na ocasião, os candidatos passaram por provas objetivas e uma redação.

