UESB convoca aprovados no Sisu para 2019.1

Os candidatos aprovados para primeira chamada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão sendo convocados pela Universidade Estadual do Sudoeste Bahia (UESB), para início do primeiro período letivo de 2019.1. A lista dos selecionados pode ser encontrada através do site do Sisu.

De acordo com Edital, os candidatos deverão comparecer entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro na Secretaria de Cursos, dos campus de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Os selecionados devem levar toda a documentação listada para efetuar a matrícula.

Os candidatos devem estar atentos ao cronograma de matrículas, observando o campus, o curso, de acordo com o número de vagas, que estão disposto nos Anexos 1, 2 e 3 do Edital.

Quem desejar conferir a nota de corte, pode acessar o site da Uesb, que possui informações sobre o processo. Para mais informações, entre em contato com as Secretarias de Cursos, pelos números (77) 3261-8612, em Itapetinga; (73) 3528-9654, em Jequié; ou (77) 3424-8661, em Vitória da Conquista..

