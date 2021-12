Uesb adia vestibular por causa de data do Enem

O vestibular 2017 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) foi adiado para os dias 15 e 16 de janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 16. O vestibular que aconteceria nos dias 4 e 5 de dezembro foi adiado por causa da coincidência de data com as novas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e devido ao comprometimento das atividades acadêmicas e administrativas em razão da ocupação dos campi da instituição por estudantes.

Na Bahia, o Enem foi adiado para mais de 30 mil e será aplicado nos dias 3 e 4 de dezembro, enquanto o vestibular da Uesb estava previsto para os dias 4 e 5 do mesmo mês.

A Uesb é uma das instituições que tiveram campi ocupados por estudantes e que por isso tiveram a aplicação das provas do Enem adiada. No Vestibular 2017, a instituição oferece 1.186 vagas.

