Uefs precisa de mais R$ 9 mi no orçamento para não parar

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) informou que pode paralisar as atividades, em nota divulgada na sexta-feira, 2. Segundo o reitor, Evandro do Nascimento, a Uefs precisa de, no mínimo, R$ 9 milhões de suplementação orçamentária ainda esse ano para funcionar na normalidade. O orçamento de custeio, sustenta o dirigente, teria que aumentar dos atuais R$ 49 milhões para cerca de R$ 58 milhões.

No comunicado online, a instituição relata dificuldades por conta da redução de R$ 6 milhões em dois anos no repasse de verbas do governo estadual. "Se o funcionamento da universidade se tornar inviável, a responsabilidade será do Governo do Estado. A palavra final, porém, pertence à sociedade, pois é dela o patrimônio que se vê ameaçado", finaliza.

A Secretaria de Educação da Bahia alega que houve aumento de 10% no orçamento das universidades estaduais esse ano, em relação ao ano passado, e diz que "reconhece o momento de dificuldades orçamentárias".

Evandro admitiu o aumento, mas esclareceu que a quantia se refere ao total do repasse e que a única parcela que aumentou foi a de pagamento de pessoal. Segundo ele, houve queda na verba de custeio, que é a parcela responsável pelo pagamento das demais despesas, como contas de luz, água, obras, compras de materiais e contrato de tercerizados na vigilância e limpeza. "O que realmente importa, que é o dinheiro de manutenção e investimento, foi diminuído nos últimos anos", comentou o reitor.

Para ele, um aumento de R$ 9 milhões seria o mínimo necessário para a universidade funcionar na normalidade: "O ideal seria mais que isso, porém estamos pensando em uma perpectiva que beneficie ambas as partes em um momento de crise. Enquanto não há resposta, a Uefs está funcionando de forma precária". A universidade informou que o pagamento dos tercerizados está em dia, mas não sabe como vai pagar todas as contas no mês que vem.

Em nota, a Secretaria da Educação disse que, assim como as outras três universidades estaduais (Uneb, Uesc e Uesb), a Uefs tem autonomia para a gestão dos seus recursos, de acordo com suas necessidades administrativas, ficando sob a responsabilidade da reitoria, em momentos de dificuldade, também redefinir e estabelecer as prioridades dos seus gastos.

Ainda segundo a Secretaria, o Governo vai assegurar, além do orçamento de 2015, recursos orçamentários para a "implementação das promoções, progressões e alterações de regime dos professores, sem comprometer o orçamento de custeio e investimentos".

Evandro esclarece que a nota não é um anúncio de fechamento, mas quer levar a conhecimento público o acúmulo de problemas que a universidade está passando que, se não solucionados com suplementação, vão acarretar na paralisação das atividades da instituição.

adblock ativo