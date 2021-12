Uefs inscreve para seminário sobre saúde da população negra

Estão abertas as inscrições para o III Seminário Internacional sobre Saúde da População Negra que será realizado no período de 29 a 31 de outubro no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a 108 km de Salvador. As inscrições para ouvintes ou apresentação de trabalhos podem ser feitas gratuitamente pelo e-mail seminariointernacionudes2014@gmail.com.

Os resumos dos trabalhos devem ser submetidos até o próximo dia 13 de acordo com as regras instituídas e precisam estar relacionados a algum dos três eixos temáticos - saúde da população negra, desigualdades sociais ou participação social e acesso da população negra aos serviços de saúde.

O evento vai promover a discussão, reflexão e encaminhamentos, juntamente com representantes da sociedade civil organizada, para contribuir com a consolidação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN).

Mais informações estão disponíveis no site da Uefs ou pelo telefone (75) 3161-8469.

