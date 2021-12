Uefs inscreve para isenção da taxa do vestibular

Interessados na isenção da taxa do vestibular 2015.2 da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) têm até o dia 5 de março para fazer fazer o pedido. São oferecidas 3 mil vagas. A inscrição deve ser feita pela internet, no portal www.uefs.br.

O benefício é destinado a estudantes que cursaram os três anos do ensino médio ou equivalente em estabelecimento da rede pública de ensino e que não têm diploma e nem estejam matriculados em qualquer instituição de ensino superior.

O resultado parcial dos pré-selecionados será divulgado no dia 6 de março. Em seguida, eles deverão entregar os documentos exigidos no edital da isenção no período de 9 a 13 de março. O resultado final será divulgado até 30 de março de 2015.

adblock ativo