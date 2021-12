Uefs inscreve em seminário sobre religião e ditadura

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) inscreve para seminário sobre Religião e Ditadura Civil-Militar no Brasil nestas quarta, 26, e quinta-feira, 27. O evento tem o objetivo de promover um debate historiográfico sobre a atuação dos grupos religiosos nos 21 anos da dominação militar no país (1964-1985). Serão analisados os papéis desempenhados pela igreja católica, as denominações protestantes e as religiões de matrizes africanas, institucionalmente ou por meio de seus membros, justificando ou combatendo o regime militar.

Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente até o primeiro dia do evento no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia ou pelo e-mail seminariocpr2014@gmail.com, informando nome, curso, matrícula ou instituição (caso não seja da Uefs).

As atividades serão desenvolvidas no auditório do módulo 7, campus da Uefs e os trabalhos serão abertos às 8h30 desta quarta, 26, com a mesa redonda 'Catolicismo e Ditadura no Brasil'. Participam os professores Grimaldo Zachariades, Iraneidson Costa (Ufba) e o professor emérito da Uefs, José Jerônimo de Morais, com mediação de Eurelino Coelho (Uefs). A programação está disponível no Portal da Universidade.

