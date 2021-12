Uefs divulga lista de aprovados no vestibular 2017.1

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a 109km de Salvador, divulgou nesta terça-feira, 17, o resultado do vestibular 2017.1.

A relação dos aprovados está publicada no portal da Uefs e fixada em murais localizados no hall do Prédio da Reitoria, Campus Universitário.

Os aprovados deve realizar a matrícula entre 30 de janeiro e 6 de fevereiro de 2017, em dias pré-determinados por curso, divulgou a universidade.

Ao todo foram 9.884 candidatos inscritos, que disputam 921 vagas distribuídas em 29 cursos de graduação.

adblock ativo