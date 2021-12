Uefs divulga 5ª chamada para o Centro de Educação Básica

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e a Secretaria de Educação de Feira de Santana divulgaram a quinta chamada de alunos contemplados no sorteio público para ocupação de vagas do Centro de Educação Básica, para o ano relativo de 2015. A matrícula será nesta quarta-feira, 28, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no prédio do CEB-UEFS, localizado no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana.

Confira aqui a lista de aprovados e os procedimentos para matrícula.

Para efetivação da matrícula, os pais ou responsável legal pelos candidatos deverão apresentar seu próprio documento de identificação com foto e a seguinte documentação do candidato:

Histórico Escolar (original); Certidão de nascimento ou RG do candidato sorteado (original e cópia); três fotografias 3X4 coloridas; Cartão/Carteira de vacinação (original e cópia); Carteira do plano de saúde (cópia, se possuir); Cartão do SUS (cópia);Comprovante de endereço (original e cópia); Cartão do Programa Bolsa-família (original e cópia, se possuir); uma pasta individual do aluno; Documento que comprove vinculação com a UEFS (contracheque, ou guia de matrícula, ou atestado fornecido por empresas terceirizadas da UEFS) para os contemplados inscritos na categoria I (original e cópia).

