Uefs diminui dias de vestibular em 2016; veja novas datas

A Uefs anunciou nessa terça-feira, 29, a alteração das datas do vestibular 2016 da universidade. As provas, que antes aconteciam em três dias, serão nos dias 20 e 21 de março do próximo ano.

Com a diminuição no número de dias, o tempo para os candidatos responderem às questões foi ampliado de quatro para cinco horas por dia. O objetivo da medida é reduzir o tempo de espera dos candidatos entre o resultado do processo e a convocação para matrícula dos aprovados.

Interessados em participar do vestibular devem se inscrever no período de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2015.

