Uefs abre inscrições para edição especial do Festival de Sanfoneiros

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com as inscrições abertas para o X Festival de Sanfoneiros, através do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), que tem como tema o panorama e diversidade da sanfona no Brasil. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 20 de abril através de um formulário virtual.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a edição especial do festival contará apenas com etapas virtuais e os artistas deverão enviar um vídeo da apresentação musical. Além disso, é necessário seguir algumas orientações técnicas na hora da gravação.

De acordo com a Uefs, os vídeos que forem selecionados serão transformados em um programa que será exibido na televisão e nas redes sociais. Já para a premiação, estão destinados aos selecionados o valor de R$ 3 mil e um certificado digital de participação.

adblock ativo