Uefs abre incrição para vestibular nesta-feira terça-feira

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) abre inscrição nesta terça-feira, 7, de processo seletivo para 25 cursos e 920 vagas. Os selecionados no vestibular irão ingressar na instituição de ensino no 2º semestre de 2015.

Para participar do processo seletivo, é necessário se inscrever até as 18h do dia 7 de maio, através do Portal da Uefs. As provas acontecem entre 12 e 14 de julho. Os interessados devem, no ato da inscrição, informar o RG, CPF, a opção de curso e imprimir o comprovante.

Depois disso, o próximo passo é o pagamento da taxa de R$ 100,00, que deve ser feito em rede bancária até 8 de maio para confirmar a inscrição. A Uefs disponibilizou três mil isenções dessa taxa destinadas a estudantes provenientes da rede pública de ensino.

Os mesmo benefício é destinado aos servidores das universidades estaduais baianas e os seus dependentes. Esse candidatos devem se inscrever normalmente no vestibular e, até 7 de maio, encaminhar ao setor de Seleção e Admissão da Uefs a documentação exigida no edital ProSel 2015.2.

