Ucsal prorroga inscrição até esta terça

A Universidade Católica do Salvador (Ucsal) prorroga até esta terça-feira, 21, o prazo de inscrição para o vestibular da instituição do período de 2015.2. Neste semestre, a faculdade oferece diversas vagas em 18 cursos de bacharelado e licenciatura e mais três opções de graduação tecnológica.

Entre os cursos oferecidos está o de engenharia de software - primeiro da Bahia -, que a Ucsal apresenta como um grande diferencial. Um dos mais procurados e requisitados no mercado de trabalho, o de arquitetura e urbanismo, também está sendo oferecido na Ucsal.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da instituição, exceto para os candidatos que optaram por concorrer por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que já realizaram as inscrições até o dia 14 de julho, e a prova está marcada para o próximo dia 26 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 45.

Mais informações no site ou pelo tel.: 3324-7572.

