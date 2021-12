Transporte público ganha reforço para atender estudantes no Enem

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 será realizada neste domingo, 4, e, para garantir a mobilidade dos estudantes, a Prefeitura de Salvador montou um esquema especial transporte e trânsito para atender aos candidatos.

Para isso, o transporte urbano terá reforço com mais 86 linhas, que irão operar com 515 veículos nos principais corredores da orla, miolo e subúrbio da cidade (veja a lista abaixo). As demais linhas que já circulam serão mantidas, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Além destes ônibus extras, outros nove veículos reguladores irão funcionar nas estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga e estarão à disposição da fiscalização para apoiar os estudantes na chegada para a realização das provas.

Os portões nos locais de prova na Bahia serão abertos às 11h e fechados às 12h, pontualmente. As provas terão início às 12h30 (às 13h30, horário de Brasília). Por conta disso, segundo a prefeitura, a operação especial de transporte acontecerá das 8h às 15h. Os estudantes devem chegar aos locais de prova com antecedência.

Trânsito

Já para organizar o trânsito nas escolas de maior movimento, equipes de fiscalização da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estarão nos principais corredores de tráfego. A ideia da operação também é impedir estacionamento irregular e bloqueios que possam atrapalhar a chegada dos estudantes.

Segundo o órgão municipal, o Núcleo de Operações Assistidas (NOA) estará monitorando o trânsito por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando assim os agentes nas ruas.

Eventos suspensos

Por conta do exame, a Transalvador eventos permanentes, como o Ruas de Lazer, foram suspensos no Dique do Tororó e avenida Magalhães Neto.

