Titular da Secti detalha ofertas em cursos de tecnologia gratuitos na Bahia

O ProgramAÊ, parceria do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a startup Digital Innovation One (DIO), abriu 10 mil vagas em cursos de tecnologia, ofertando quatro novos módulos na área de programação. Mais de 6 mil pessoas já estão cursando as novas disciplinas em busca de uma formação. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da Secti até o dia 30 de junho.

A secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Pinheiro, concedeu entrevista exclusiva ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, e explicou um pouco mais sobre a parceria e as ofertas de cursos do ProgramAÊ.

"Em razão da crise sanitária que vivemos, há a necessidade de formação, de uma mudança de campo de atuação. Esses cursos abrangem iniciantes na área de programação, mas també níveis avançados. A nossa população baiana respondeu bem. Nós acolhemos todos os públicos. Não precisa ser graduado, ter concluído ensino médio. Basta ter interesse na área de programação. O conjunto de cursos oferecidos é muito grande, como HTML, CSS, JavaScript, bancos de dados, entre outros, foram acrescentadas essas novas formações com o intuito de fortalecer as carreiras de desenvolvedores e programadores, na Bahia, a fim de preencher a demanda deste mercado", disse a secretária.

As novas formações estão voltadas para o nível iniciante, são elas: Conceitos e Melhores Práticas com banco de dados PostgreSQL, Modelando um Banco de Dados com SQL Server, MYSQL Trabalhando com Tabelas e MYSQL Explorando Relacionamento com Workbench. Além disso, também estão disponíveis outros cursos em nível avançado, para quem já tem experiência na área e deseja receber capacitação profissional.

"As oportunidades de formação do empreendedor também ocorrem, não necessariamente no ProgramAÊ, principalmente a partir dos núcleos de inovação de diferentes, a partir do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O ambiente temos consolidade através de ações da secti e do Governo do Estado em toda a Bahia. [A busca pelo emprego imediato] também é uma oportunidade que ocorre, já que a nossa parceira (DIO) é uma empresa bem condicionada e com grande articulação e é uma das empresas que acolhem pessoas com a formação em programação", contou Adelia.

Para se inscrever no Programaê, baste entrar no site da Secti e clicar no banner do “ProgramAÊ”, que aparece na tela inicial. O indivíduo será redirecionado a outra página, onde ele deve escolher o nível de aprendizado, iniciante ou avançado e, em cada aba, haverá diferentes opções de cursos para o participante escolher. Após optar por uma determinada aula, o estudante então deverá preencher um questionário simples com algumas informações pessoais para concluir a inscrição. Não há limimte de cursos para se inscrever.

