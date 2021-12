Termina prazo para renovar contrato do Fies

Termina, nesta segunda-feira, 20, o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O aditamento semestral é feito pelos estudantes no portal do Fies. O prazo para a renovação foi prorrogado mais de uma vez.

O programa oferece cobertura da mensalidade de cursos em instituições privadas de ensino superior, a juros de 3,4% ao ano. O estudante começa a quitar o financiamento 18 meses após a conclusão do curso.

O programa acumula 1,9 milhão de contratos em mais de 1,6 mil instituições e é concedido a matriculados em cursos superiores que tenham nota positiva nas avaliações do Ministério da Educação (MEC).

adblock ativo