Tema de redação do Enem é o mesmo de prova falsa de 2015

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil", é o mesmo que aparece em uma imagem divulgada no ano passado pelo Ministério da Educação (MEC) ao desmentir um boato de vazamento da prova.

Até as informações contidas na proposta da redação são parecidas com as da imagem do ano passado. A publicação tem gerado críticas de candidatos e internautas página do MEC. Um deles disse que o "próprio MEC" teria vazado o tema da redação.

Procurado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, ainda não se manifestou.

adblock ativo