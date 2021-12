Sucesso do pré-vestibulando depende de metas rigorosas

Estudante de pré-vestibular precisa ter muita dedicação, disciplina e horas de estudo bem organizadas para vencer algumas barreiras e obter o sucesso desejado: passar no vestibular.

Isso significa, na prática, ter de construir as próprias metas de estudo, seus horários e fazer um planejamento que garanta espaço para todas as disciplinas, sem que preferências ou medos de enfrentar dificuldades prevaleçam.

Para a professora Márcia Kalid, diretora do Curso e Colégio Oficina e há 26 anos atendendo alunos de pré-vestibular, para fazer horários de estudo, é importante ter saudade do dever de casa.

Ela explica: "A saudade do dever de casa parece uma saudade do velho, do passado. No entanto, "o dever de casa" é símbolo do prazer de estudar; da autodisciplina; da capacidade de autoavaliar-se; do ter hora para o estudo; do funcionar sem cobrança; do criar condições próprias de trabalho; do autoconhecer-se; do aprender a cuidar de si próprio; do se ver no espelho sem mentiras, assumindo limitações. Enfim o dever de casa, para muitos, é novo".

Segundo Márcia, muitos vícios e comodidades explicam os erros na formulação da rotina de estudo. Dentre os mais comuns, identificam-se a incapacidade de autoavaliar-se, que consiste em não conseguir identificar ou admitir problemas bem corriqueiros, como estudar apenas as disciplinas de que se gosta, estudar em ambiente inadequado e insalubre e não organizar o material didático. Há ainda o mais perigoso de todos: a falta de persistência.

Se fosse feita uma relação das dez coisas mais agradáveis do mundo, é pouco provável que o hábito de estudar estivesse entre elas.

Não é fácil abrir mão de horas de descanso e lazer para gastar energia aprendendo coisas difíceis, interpretando teorias, memorizando dados. Poucos estudantes conseguem espontaneamente este padrão.

Por isso, criar uma rotina de estudo é o primeiro passo. Se a pessoa não tem essa obrigação e de uma hora para outra passa a ter, no início vai ser difícil, chato. Mas depois de algum tempo se incorpora ao cotidiano.

Respeite o seu ritmo

Impor-se uma disciplina para estudar não significa dar um passo maior do que a perna. Obrigar-se a ficar horas e horas diante dos livros não vai ser produtivo se você não dialogar com seu próprio ritmo. Segundo Nelson Marques, professor da USP e pesquisador da área de cronologia, não há fórmula mágica ou receita que indique uma quantidade de horas ideal para um bom rendimento:

"Todos os seres vivos têm um ritmo biológico interno temporal que independe da sua vontade. Então, o mais indicado para o estudante é respeitar ao máximo seu ritmo, observando em que parte da manhã, da tarde ou da noite rende mais. A partir daí, deve-se organizar o tempo de acordo com as necessidades do mundo externo".

