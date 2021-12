Startup Weekend terá sua terceira edição em Salvador

A terceira edição do Startup Weekend Salvador será realizada na estrutura colaborativa do HUB Salvador, localizada no Comércio. O evento começa nesta sexta-feira, 24, e segue até o dia 26, das 9h às 22h. O objetivo é promover o empreendedorismo e formar novas empresas de futuro promissor com origem na comunidade local.

Durante os três dias, os participantes do evento, entre eles designers, programadores, empreendedores e acadêmicos, terão a oportunidade de apresentar suas ideias e formar equipes para colocá-las em prática e no final do terceiro dia apresentá-las aos mentores que ajudarão construir os projetos.

O investimento para a participação é de R$ 90 e os ingressos são encontrados no site da instituição.

