Sobe o número de baianos que farão Enem em dezembro

Subiu de 30.600 para 31.775 o número de estudantes baianos que tiveram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) adiado por causa das ocupações em locais onde seria aplicada a avaliação. A prova deles foi remanejada para os dias 3 e 4 de dezembro.

O total foi divulgado nesta sexta-feira, 4, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), após atualização da lista de escolas que foram tomadas por estudantes que protestam conta a Proposta de Emenda à Constituição 241 (PEC 241), que tramita no Senado como PEC 55.

Na lista publicada pelo Inep, a Bahia ocupa o terceiro lugar entre os estados com maior número de participantes afetados, ficando atrás de Minas Gerais (60.659) e Paraná (43.618).

Em todo o Brasil, a quantidade de alunos que tiveram os dias de prova remanejados para dezembro também cresceu de 191.494 para 240.304.

Em Salvador, cerca de dois mil alunos que tinham sido informados inicialmente de que não fariam o exame na Universidade Federal da Bahia (Ufba) receberam nesta sexta a confirmação de que os pavilhões de aula V (PAF V) e Reitor Felipe Serpa (antigo PAF I) estão disponíveis para a execução da prova.

Em Itabuna (a 426 km da capital), cinco locais que anteriormente estavam impedidos de realizar a prova também foram liberados. Em Feira de Santana (a 108 km), que não estava no levantamento anterior, cerca de cinco mil estudantes também ficarão impedidos de realizar a avaliação neste final de semana.

Confusão

As sucessivas mudanças de datas do exame confundiram os alunos. A estudante do 3º ano do ensino médio Maíra Oliveira, 18, que vai fazer a prova no PAF V, em Ondina, já estava programando-se para fazer a avaliação em dezembro quando foi avisada, nesta sexta, via SMS, de que faria a prova neste sábado, 5, e domingo, 6.

“As mudanças, em cima da hora, acabaram desestabilizando os estudantes. A gente se prepara o ano inteiro para fazer a prova em um dia e, depois, muda tudo. Já temos a preocupação com a prova e ainda tivemos que nos preocupar com possíveis mudanças que podem acontecer”, afirmou.

Ocupações

O número de locais de prova ocupados também subiu de 304 para 364. De acordo com a assessoria de comunicação do Inep, a lista atualizada contempla colégios que foram desocupados das 23h59 dessa segunda-feira (31) até a manhã desta sexta. Já as instituições que forem liberadas após esse prazo continuarão sem receber os alunos para o exame.

“A mudança dos locais de prova na véspera da aplicação colocaria em risco a segurança do Enem e inviabilizaria sua complexa logística”, informou o Inep, por meio de nota.

Ainda de acordo com o órgão, todos os inscritos afetados foram comunicados por SMS e e-mail até o início da noite desta sexta. Conforme a assessoria do Inep, os locais de prova dos alunos que realizarão os exames em dezembro serão divulgados futuramente.

Com as alterações, as avaliações para as 54.347 pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa inscritos em todo o país também foram alteradas por motivos de “logística”, segundo o Inep.

Agora, elas serão realizadas em 13 e 14 de dezembro. Na programação inicial, os exames estavam marcados para os dias 6 e 7.

Para quem realizar as provas neste sábado e domingo, o gabarito com o resultado das questões objetivas estará disponível na próxima quarta-feira, 9, no site do Inep (www.portal.inep.gov.br) e no aplicativo Enem 2016.

