Sobape inscreve trabalhos em pediatria para premiação

A Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape) inscreve até esta sexta-feira, 17, os trabalhos que vão concorrer à segunda edição do Prêmio Professor Nelson Barros, em que estudantes de medicina e residentes de pediatria e areas de atuação em Pediatria da Bahia podem participar. A premiação varia de R$ 800 a R$ 3 mil.

As produções devem ser entregues via serviço postal (Correios) ou mediante protocolo na sede da Sobape, na Avenida Professor Magalhães Neto, 1.450, Edf. Millenium Empresarial, sala 208, Pituba, Cep.: 41810-012, Salvador/Bahia, até às 17h do dia 17.

O concurso anual de monografias agrega Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC) e de conclusão de Residência Médica em Pediatria e áreas de atuação em Pediatria que tenham temas pediátricos, sejam inéditos e apresentados em 2013 ou 2014.

Os três vencedores de cada categoria (Acadêmicos de Medicina e Residentes de Pediatria) serão anunciados no dia 18 de dezembro de 2014 e a solenidade de entrega da premiação acontecerá no dia 20 de janeiro de 2015.

O regulamento do concurso e demais informações estão disponíveis no site da Sobape.

