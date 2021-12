SJCC inscreve estudantes em oficinas em Senhor do Bonfim

O Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) em Senhor do Bonfim, a 375 km de Salvador, inscreve até o dia 20 de outubro para oficinas de artes, audiovisual, idiomas e ciências e são direcionadas aos estudantes da rede estadual de ensino, sendo realizadas em turno diferente ao que o estudante está regularmente matriculado.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao CJCC portando RG, CPF, comprovante de matrícula e foto 3x4. O início das atividades está previsto para o dia 21.

As oficinas são algumas das atividades desenvolvidas pelo CJCC, que faz parte do projeto de educação integral da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. "O Centro Juvenil tornou-se um ambiente que atrai os estudantes pelas atividades que combinam lazer e aprendizado. Os alunos que frequentam o espaço já perceberam que as nossas oficinas contribuem para a melhoria dos conteúdos curriculares", explica a diretora do CJCC de Senhor do Bonfim, Janair Torres Borges.

Oficinas

Entre as ações oferecidas, está a 'Fazendo Selfie', oficina que tem a proposta de estimular o resgate cultural a partir da fotografia de si mesmo. Já a 'Raio X da Ciência' aborda conceitos da área ciências da natureza, possibilitando ao educando reflexões sobre a ciência e suas contribuições para os avanços tecnológicos, por meio de uma abordagem crítica sobre o desenvolvimento sustentável. A 'Line by Line', por sua vez, desenvolve a arte de contar histórias, envolvendo criação, interpretação e performance teatral de produções dos alunos nos diversos formatos textuais.

Outra oficina é a 'Universo e seus Mistérios', que promove o diálogo sobre aspectos referentes à astronomia, de forma interativa e desafiadora, utilizando recursos multimídia. Há também a oficina 'Papéis Interativos', na qual os estudantes aprendem a técnica de uso de papel reutilizável para transformar em vários objetos. Os alunos ainda podem participar da oficina de cartoon, para o estudo de espanhol e inglês.

