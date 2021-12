Site do Inep fica instável e estudantes não conseguem acessar resultados do Enem

No dia em que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados, a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresenta instabilidade e estudantes relatam não conseguir acessar a plataforma para conferir as notas do exame.

O Inep, responsável pela organização da prova, disse que as notas poderiam ser visualizadas a partir das 18 horas desta segunda-feira, 29. Serão informadas as notas das provas objetivas e da redação.

Nas redes sociais, estudantes relatam e brincam com as dificuldades. "Acho que esse pessoal que viu a nota foi pessoalmente na casa do inep, só pode", ironizou um nas redes sociais. "O hacker que conseguir entrar na minha página do inep e mandar minha nota eu pago um açaí", brincou outro.

@inep_oficial faça alguma coisa que preste pelo menos uma vez — Yandra Gadelha (@yandragadelha) March 29, 2021

O inep deveria ter aula com o gshow, que mesmo recebendo milhões de votos, a inconsistência é bem menor — HIGÃO (@higorme_) March 29, 2021

Até o momento, o Inep não se pronunciou sobre a falha no sistema. O Enem 2020, previsto inicialmente para novembro do ano passado, foi adiado para janeiro e fevereiro de 2021, em razão da pandemia.

