Site do Inep é alvo de ataques às vésperas de divulgação de nota do Enem

Em meio à expectativa de milhões de estudantes para a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), José Francisco Soares, disse nesta terça-feira, 13, que o site oficial do Inep virou alvo de uma sucessão de ataque de hackers - o que deve se prolongar pelos próximos dias.

"Isso é absolutamente comum. É uma coisa impressionante a quantidade de pessoas que querem derrubar o site", disse Soares, lembrando que o episódio já havia ocorrido antes, na época de inscrição do exame. Um grupo técnico de uma empresa contratada pelo próprio instituto detectou os ataques e trabalhava para normalizar a situação.

Até as 18h40 desta terça-feira, o site oficial do Inep ainda não havia disponibilizado o acesso aos resultados individuais de desempenho do Enem 2014. O Inep prometeu divulgá-los até as 23h59 desta terça-feira.

Segundo a assessoria do instituto, uma equipe estava trabalhando ao longo do dia para resolver o problema de manutenção do site e investigar a origem dos ataques, repetindo procedimentos que já haviam sido adotados anteriormente.

"Hoje nós começamos uma coisa que vai se perdurar nos próximos dias, que são os ataques, grupos que querem derrubar o site. Não é uma instabilidade do site, mas é uma dificuldade", reconheceu Soares.

