Sisu já registra mais de 2,5 milhões de inscritos

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrou até 15h desta quinta-feira, 22, 2.589.112 inscritos, novo recorde do sistema. O número superou o total de inscritos no Sisu do primeiro semestre de 2014, quando 2.559.987 se inscreveram.

O curso de direito na Universidade Federal Fluminense segue no topo das notas de corte do Sisu, segundo a última relação, divugada esta madrugada. A nota de corte na ampla concorrência é 827,4 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

São consideradas as instituições que ofertam suas vagas integralmente pelo Sisu e que não atribuíram bonificação às notas dos estudantes.

Em seguida, com 821,8 pontos, está o curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

As inscrições terminam às 23h59 de hoje. Para quem ainda não se inscreveu, a recomendação é que não deixe para a última hora. A inscrição é feita pela internet, no portal do Sisu.

O sistema oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem em 2014 e não ter tirado 0 na redação.

Nesta primeira edição de 2015, o Sisu oferece 205.514 vagas em 5.631 cursos. O resultado será divulgado dia 26. Os candidatos que não forem selecionados, poderão ainda participar da lista de espera, de 26 de janeiro a 6 de fevereiro.

Veja a lista das dez maiores notas de corte:

1. Direito na Universidade Federal Fluminense - 827.4

2. Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro - 821.8

3. Engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro - 818.93

4. Engenharia Aeronáutica na Universidade Federal de Uberlândia - 814.44

5. Medicina na Universidade Federal de Pernambuco - 810.14

6. Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais - 809.24

7. Medicina na Universidade Federal de Ouro Preto - 807.86

8. Ciências econômicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro - 803.97

9. Medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro - 803.96

10. Medicina na Universidade Federal de Uberlândia - 801.78

