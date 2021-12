Sisu divulga lista de aprovados nesta segunda

As listas de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão divulgadas nesta segunda-feira, 29. Os resultados podem ser conferidos no site do Sisu.

Outra opção para os interessados que desejam acessar o resultado é procurar na página das próprias instituições de ensino, ou ainda na central de atendimento do Ministério da Educação (0800-616161).

Ao todo, são oferecidas 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. As instituições públicas da Bahia oferecem cerca de 11 mil vagas.

adblock ativo