Shopping oferece atividades de relaxamento antes do ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está próximo, e para auxiliar os estudantes nesta reta final de preparação, o Shopping Bela Vista vai receber o 'Circuito ENEM' a partir deste sábado, 19. Durante sete dias, serão oferecidas de atividades gratuitas voltadas para ajudar os vestibulandos a aproveitarem o máximo do seu potencial na prova mais esperada do ano.

As atividades serão realizadas no estacionamento do shopping, próximo ao SAC, entre os dias 19 e 26 de outubro, durante o horário de funcionamento do centro de compras. O Circuito ENEM vai reunir conteúdos e experiências com o intuito de diminuir a ansiedade, orientar melhor a tomada de decisões e oferecer aprendizado e diversão para os participantes de forma conjunta.

O circuito será organizado em quatro espaços, que oferecerão conteúdo e diversão entre os dias 19 e 25 de outubro: Espaço Zen, Espaço Fun, Espaço Futuro e Espaço Orienta. Já no dia 26, acontecerá uma programação especial: todos os espaços deixam de funcionar e o espaço Orienta toma conta dos demais, levando diversos conteúdos de informação e entretenimento.

No Espaço Zen, os visitantes poderão aproveitar uma massagem relaxante, Yoga, meditação e ter um momento ASMR - uma técnica que promove a sensação de prazer através de áudios que fazem a associação de sons familiares ao nosso cotidiano, melhorando a concentração e a respiração e, principalmente, diminuindo a ansiedade e o estresse. Já no Espaço Fun, as pessoas vão encontrar games, brinquedos, experiências em realidade virtual, jogos de tabuleiro e outros produtos para entretenimento.

O Espaço 'Futurovai' contar com uma biblioteca livre, playlist com as melhores vídeoaulas para ajudar o pessoal a se preparar melhor para o ENEM e, para aqueles quem possuem dúvidas sobre os cursos, terá ainda um espaço com orientador vocacional. O Espaço Orienta será organizado em um palco e vai oferecer aulas musicais, duelos de almanaque e alívio da tensão com ludicidade durante todos os dias do evento.

As ações realizadas no Circuito ENEM serão gratuitas e, para participar das atividades disponibilizadas nos espaços e na aula show, basta realizar a inscrição no site. Após se inscrever, o participante poderá ir ao shopping, pegar sua pulseira de identificação no balcão de atendimento e passear por todos os espaços.

