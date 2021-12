Setre e Sebrae oferecem cursos de gestão em 14 cidades

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação em gestão empresarial para microempresas e empreendedores individuais estão abertas a partir de segunda-feira, 29. A iniciativa da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com o Sebrae, disponibiliza 2.700 vagas em 14 cidades baianas. Confira abaixo os cursos, número de vagas e período de inscrição para cada município.

Os interessados podem se inscrever nas unidades do Sinebahia. Com exceção de Seabra, onde a inscrição deve ser efetuada na sede do Sebrae, e Salvador, onde serão feitas exclusivamente na unidade central. Os endereços das unidades e da sede estão disponíveis nos sites da Setre e do Sebrae, respectivamente.

Na modalidade de oficina para os empreendedores individuais serão disponibilizadas 1.800 vagas nas atividades: SEI Comprar, SEI Controlar meu Dinheiro, SEI Empreender, SEI Planejar, SEI Unir Forças e SEI Vender. Já para o "Programa na Medida", serão 900 vagas para microempresas nos cursos de Gestão de Pessoas e Equipe; Gestão Financeira; Internet; Planejamento Estratégico; e Marketing na Medida.

Além da capital baiana, serão beneficiados os municípios de Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Cruz das Almas, Feira de Santana, Irecê, Lauro de Freitas, Macaúbas, Morro do Chapéu, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Valença e Vitória da Conquista.

Tabelas com vagas e inscrições

