Setores são convidados a participar

No último dia 11 de julho, o governador do estado, Rui Costa, chamou todos os empresários baianos para apoiar a educação por meio de parcerias público-privada, durante um fórum estadual que reuniu vários empresários.

"Havia um vácuo muito grande entre o estado, a sociedade e a escola. A mobilização em torno da escola é importante. Há mais chance de ofertar um ensino de melhor qualidade quando todos colaboram", opinou o subsecretário da Educação, Aderbal de Castro.

Segundo ele, no próximo mês o governador deve lançar o primeiro estágio, que vai oferecer oportunidade aos alunos da rede pública, em parceria com empresas, órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos.

Iniciativas

De acordo com o presidente da ViaBahia, Paulo André, a concessionária está em vias de criar o programa Ser Voluntário, que convida cerca de dois mil profissionais que trabalham para a concessionária a fazerem voluntariado nas escolas, principalmente naquelas onde os seus filhos estudam.

"Esse programa nos ajudará a reafirmar o nosso compromisso de colaborar com o estado", acrescentou Paulo André.

Quem também já colabora com as escolas é a Estácio-FIB, que, por meio de um programa, está implementando um sistema de rede sem fio no Colégio Estadual 2 de Julho, na Fazenda Grande do Retiro.

Em uma segunda etapa, o programa vai capacitar os alunos a manusear os sistemas. "Sempre foi uma inquietude nossa desenvolver projetos que saíssem dos laboratórios e se aproximassem da realidade", disse.

Famílias

As famílias também estão sendo convocadas pelo governo do estado a participar do processo de aprendizagem dos filhos. A presidente da Associação de Pais e Filhos, Nilzete Santana, afirmou que vai se mobilizar para tornar possível a realização dessa meta.

"A partir do momento em que não acompanhamos o nosso filho na escola, estamos dando permissão para que eles façam o que quiser. Participar da educação dos nossos filhos é de fundamental importância", defendeu a presidente.

