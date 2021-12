Sesi oferece mais de 2 mil vagas para adultos retomarem estudos

O Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) oferece 2.364 vagas gratuitas de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio (1º ao 3º ano) para jovens e adultos que desejam retomar os estudos.

As matrículas estão abertas até o dia 5 de junho, sexta-feira, e para se inscrever é preciso se dirigir às unidades do SESI, levando RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.

Em nota, o SESI informou que o curso pode ser feito à distância, em um dos polos de educação do SESI na capital e no interior. Os cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) existem desde 1996 e, a partir de 2013, passou a ser oferecido também à distância.

Vale lembrar que o SESI Bahia é a única instituição no Estado que oferece o ensino médio a distância, com autorização do Ministério da Educação.

