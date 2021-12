Senai oferece mais de 4 mil vagas para cursos técnicos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2020.1 para os cursos técnicos do Senai Bahia. As 4.653 vagas são divididas nas modalidades presencial e semipresencial, além de 191 vagas destinadas aos candidatos do Programa de Bolsa de Estudos para os cursos presenciais. As inscrições são feitas, exclusivamente, pela internet.

As oportunidades são para Salvador (Cimatec e Dendezeiros), Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luis Eduardo Magalhães, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Os estudantes que queiram concorrer a uma bolsa para os cursos presenciais precisam ter obtido pontuação média de 550 pontos ou mais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que declararem baixa renda. Podem ser usadas as notas dos Exames de 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.

Já os candidatos que concorrem às vagas destinadas a forma de ingresso por ordem de matrícula (cursos pagos), as inscrições são até o dia 19 de dezembro.

Os cursos presenciais são de Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Petroquímica, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho e Soldagem. Já para a modalidade semipresencial são oferecidos cursos de Eletromecânica e Segurança do Trabalho.

