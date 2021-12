Senai abre inscrições para processo seletivo de cursos técnicos

O Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos, que oferece 4.380 vagas disponíveis na modalidade presencial. Destas, 481 serão destinadas aos candidatos do Programa de Bolsas de Estudo.

As bolsas serão para a estudantes que tenham obtido pontuação média de 550 pontos ou mais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que declarem baixa renda. As inscrições seguem até o dia 6 de julho e podem ser feitas diretamente no site do Senai.

Já as vagas oferecidas são para os municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (nas unidades: Cimatec e Dendezeiros) e Vitória da Conquista.

Cursos

Os cursos oferecidos são alimentos, automação industrial, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, mecânica, mecatrônica, petroquímica, programação de jogos digitais, qualidade (curso novo), química, redes de computadores, refrigeração e climatização, segurança do trabalho, telecomunicações e vestuário. Mais informações podem ser conferidas no edital da seleção.

