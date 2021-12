Senac inscreve para curso a distância em Recursos Humanos

Com o objetivo de atender à crescente demanda por profissionais da área de gestão de pessoas, o Senac EAD oferece o curso técnico em recursos humanos, com inscrições abertas até o dia 24 de abril. O programa reúne um conteúdo aprofundado, atualizado e com exemplos práticos que permitem ao aluno articular a teoria com as práticas existentes em todos os subsistemas da área, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, avaliação de desempenho, sistema de informações de pessoal e ambiente organizacional. A programação está disponível no site.

Para a orientadora de educação profissional do Senac EAD, Samantha Lima Vieira, as organizações não necessitam apenas captar pessoas, mas desenvolvê-las e mantê-las em seu quadro, visto que o número de profissionais especializados ainda é pequeno diante da demanda existente no mundo do trabalho. “As empresas sempre dependerão do seu capital humano para alcançar seus objetivos organizacionais. O mercado evidencia a necessidade de profissionais mais dinâmicos, atualizados e polivalentes”, ressalta.

Ambiente virtual

Os materiais do curso são disponibilizados por meio de ambiente virtual de aprendizagem, em que o estudante tem acesso ao conteúdo completo (também em versões em PDF para aqueles que desejarem fazer o download dos materiais), às videoaulas (momentos online com especialistas) e às webpalestras. Além disso, os alunos podem entrar em contato com o tutor da unidade curricular a qualquer momento, tanto por mensagem individual quanto por meio dos fóruns de interação.

O curso a distância técnico em recursos humanos é um dos que mais atraem novos alunos. Em 2017, por exemplo, o número de inscritos foi 64% maior do que o registrado no ano anterior. Para este ano, a expectativa é que essa procura cresça ainda mais. A previsão é de um aumento de 15% em relação ao mesmo período no ano passado.

