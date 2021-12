Senac está com inscrições abertas para cursos de capacitação

O Senac Bahia está com 2.361 vagas abertas em todas as suas unidades de Salvador, para cursos de capacitação, workshops e palestras, com início entre os meses de novembro e dezembro. Também há vagas nas unidades do interior do estado. A maioria dos cursos são de baixo custo.

As inscrições são presenciais e os interessados devem comparecer à unidade que oferece o curso de seu interesse munidos da seguinte documentação: carteira de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificação profissional, quando solicitado. Sem a documentação completa a matrícula não pode ser efetivada.

Em Salvador, há vagas para o curso de garçom, são 360 e estas vagas são gratuitas. Confira as outras vagas aqui.

Cada unidade Senac tem foco em determinados segmentos, entre gastronomia, gestão, beleza, moda, saúde, informática, idiomas e turismo.

No Senac Casa do Comércio, há o curso gratuito de garçom, entre outras opções de cursos e oficinas pagos na área de hospitalidade, como o de culinária natalina, marcado para novembro.

Há também oferta de cursos e oficinas de culinária no Restaurante Escola Senac Pelourinho e no Senac Aquidabã. Na capital, a instituição ainda conta com unidades na Rua Chile, Comércio e Praça da Sé.

No interior as unidades ficam em Santo Antônio de Jesus, Camaçari, Feira de Santana, Lençóis, Porto Seguro e Vitória da Conquista.

A lista completa de cursos com seus respectivos pré-requisitos, valores e forma de pagamento pode ser encontrada nas unidades do Senac, ou no portal, além do serviço de informação do Senac: (71) 3186-4000.

