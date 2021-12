Senac EAD lança cursos livres na área de gestão

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac EAD (ensino a distância) lançou três novos cursos livres na área de gestão da produção, para aqueles que querem atualizar seus conhecimentos de forma prática e sem sair de casa. Dentre as novidades estão: Kanban e Gestão Visual de Projetos, Metodologia para Análise e Solução de Problemas – MASP e Logística de Armazenagem e Distribuição.

“O mercado de trabalho para essas áreas se mantém em expansão. Assim, profissionais que se dedicam a explorar esse nicho, principalmente nas regiões mais industrializadas do Brasil, têm mais chances de inserção e ascensão profissional“, reflete Patricia Barcelos Martins, coordenadora dos cursos Kanban e Gestão Visual de Projetos e Metodologia para Análise e Solução de Problemas – MASP no Senac EAD.

O órgão conta com Administração do Tempo, Ética e Trabalho, e Recrutamento e Seleção. Há ainda inovaões nas áreas de artes, beleza, educação, informática e meio ambiente para a área de gestão. Outros cursos também são ministrados nos âmbitos das artes, beleza, educação, informática e meio ambiente. Mais informações e a lista completa de cursos disponíveis podem ser encontradas no portal do Senac EAD.

