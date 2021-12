Seminário revela métodos de ensino de resultado positivo

Com o objetivo de socializar práticas e experiências bem-sucedidas desenvolvidas em escolas da rede estadual, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) realizou, nesta quinta-feira, 6, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque (Caixa D'Água), o I Seminário de Práticas Pedagógicas - Um Mosaico de Saberes e Fazeres.

Foram apresentados métodos pedagógicos de sete escolas estaduais que potencializaram o ensino e aprendizagem, promovendo resultados positivos no desempenho educacional dos estudantes.

"A iniciativa desse seminário de hoje (quinta-feira) surge da identificação e do reconhecimento de experiências desenvolvidas por escolas estaduais que encontraram um caminho para a melhoria de indicadores educacionais", destacou a diretora da educação básica da SEC, Edileuza Neris.

Entre as unidades representadas estavam o Colégio Estadual Luiz Fernando Macedo Costa, em Cajazeiras VII, que conseguiu aumentar o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2.8 para 4.7 em 2016.

Robótica

A programação contou com palestra sobre o tema do seminário, com o professor Valdo Cavallet, da Universidade Federal do Paraná - Litoral (UFPR).

Ocorreu, ainda, a apresentação da oficina Robótica: programando uma escola mais divertida, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Salvador.

