Seguem abertas as inscrições para torneio de robótica

Estudantes de escolas públicas e privadas de Salvador terão a oportunidade de participar da segunda edição do Torneio de Robótica Educacional. O evento será realizado no sábado, dia 25, das 9h às 21h no Shopping Itaigara.

As inscrições devem ser feitas pelo site da organizadora (www.tres-ba.com.br) até o dia 20 de outubro. O custo é de R$ 29 por equipe (até cinco estudantes) e modalidade.

Os alunos poderão construir robôs com qualquer material como Lego, Modelix e materiais de baixo custo, visando a sustentabilidade.

Modalidades

Autômatos: nesta categoria, os participantes deverão apresentar uma construção que reproduza movimentos de pessoas, objetos e animais através de mecanismos movidos por um conjunto de engrenagens engenhosamente combinadas.

Chutadores: equipes terão que construir uma estrutura para lançar objetos esféricos em distâncias variadas.

Seguidor de linha: o comando é das rodas que, regidas por programação, deverão seguir um caminho orientado por linha preta de forma mais eficiente e rápida.

Robô cabo de aço e campeonato robô escova: cerdas das escovas serão as pernas do robô que movidos eletronicamente disputarão duas competições.

