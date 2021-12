Secretário de educação sobre retorno às aulas: "Nos resta continuar aguardando o momento ideal"

O secretário da Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou nesta terça, 5, que a segunda onda de contaminação do novo coronavírus prejudicou as pretensões da pasta de retomar as aulas presenciais nos meses de janeiro e parte de fevereiro no estado.

O governador Rui Costa renovou o decreto que suspende a realização das aulas presenciais em todo o estado até o dia 15 de janeiro.

“Estamos aí: as metas preparadas, as escolas prontas, mas estamos com números altos de casos, de mortes. A gente venceu um decreto do governador e ele já publicou um outro, levando para o dia 15 de janeiro. A gente está levando assim, de 15 em 15 dias, aguardando que chegue a oportunidade.”, disse o secretário.

“Nos resta continuar aguardando o momento ideal para não por em risco estudantes, professores e servidores”, completou.

De acordo com Jerônimo, a expectativa era iniciar o modelo de ensino híbrido, com parte das aulas presenciais e parte à distância, 20 dias após as eleições. No entanto, foi nesse intervalo que o número de casos confirmados e óbitos decorrentes da Covid-19 voltou a subir.

adblock ativo