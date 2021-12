Secretaria realiza mutirão para estudantes se inscreverem no ENEM

A Secretaria da Educação do Estado está realizando um "Mutirão Facilitador', como uma das formas estratégicas do projeto Enem 100%, que tem como objetivo incentivar, orientar, mobilizar e fomentar a participação dos estudantes do 3° ano do Ensino Médio no Enem.

O Mutirão acontece nas escolas públicas durante o período de inscrição do Enem, e tem como objetivo viabilizar o acesso ao site da receita federal para a solicitação do registro do cadastro de pessoa física (CPF), que é um dos documentos necessários para a inscrição no Exame.

Nas escolas estarão disponíveis computadores para os estudantes poderem acessar o formulário eletrônico da Receita Federal, para solicitar o CPF. Além das escolas publicas é possível ainda fazer o acesso em um dos outros pontos parceiros do Mutirão facilitador:

POSTO 01 - Núcleo de Direitos Humanos - NUDH (3ª Av do Centro Administrativo da Bahia - CAB Nº 390.

Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS, Térreo) - Tel: 3115-0269

POSTO 02 - Núcleo de Direitos Humanos - NUDH (Rua Edgar Santos, nº 611 Salvador- Ba. CEP: 41192-005. Centro Social Urbano (CSU) - NARANDIBA) - Tel: 3117-8648

POSTO 03 - Núcleo de Direitos Humanos - NUDH (Rua Boca da Mata S/N Valéria, Salvador- Ba. CEP: 41192-005. Centro Social Urbano (CSU) - Valéria) - Tel: 3301-2796

POSTO 04 - SINEBAHIA (Av. Antônio Carlos Magalhães, 3359 - Parque Bela Vista, Salvador - BA, 41825-00)

As inscrições para o Enem começam nesta segunda, 7, e seguem até 18 de maio. Mas, estudantes tem o prazo de até o dia 23 ´para efetuar o pagamento da taxa de inscrição no alor de R$ 82,00. As provas do Enem serão realizadas em dois domingos,nos dias 2 e 11 de novembro, em todo o Brasil.

