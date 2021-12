Secretaria inscreve para sorteio de vagas em cursos técnicos

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia abre nesta terça-feira, 4, as inscrições para o sorteio eletrônico dos cursos técnicos de nível médio, forma de articulação subsequente, na rede estadual de educação profissional. Ao todo, são ofertadas 13.395 vagas para o ano letivo de 2015. O período de inscrição termina no dia 18 de novembro.

Os interessados podem se inscrever no sistema de inscrição online do órgão. As vagas são destinadas a estudantes, jovens e trabalhadores que concluíram o ensino médio, de forma gratuita, em estabelecimentos de ensino da rede pública de educação, no âmbito federal, estadual ou municipal. Também podem se inscrever aqueles que tenham, comprovadamente, cursado o ensino médio em instituição filantrópica, ou em instituição privada na condição de bolsista integral.

A oferta contempla 68 Centros Territoriais e Estaduais de Educação Profissional, e 15 anexos, localizados em 69 municípios. Há vagas para 48 cursos técnicos de nível médio, dentre eles: Análises Clínicas, Administração, Agroindústria, Agricultura, Biotecnologia, Contabilidade, Documentação Musical, Desenho da Construção Civil, Enfermagem, Edificações, Eletromecânica, Eletroeletrônica, Informática, Nutrição e Dietética, Química, Logística, Segurança do Trabalho, Gerência em Saúde, Guia de Turismo, Meio Ambiente, Petroquímica, Serviços de Restaurante e Bar e Zootecnia.

O sorteio eletrônico acontece no dia 25 de novembro, às 15h, no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado na rua das Muriçocas, s/n, Paralela. O sorteio é aberto para acompanhamento de estudantes, responsáveis e professores, além de ser transmitido por videoconferência e acompanhado por órgãos controladores do Estado.



Todos os candidatos inscritos serão sorteados e classificados, mas só serão convocados para matrícula os classificados de acordo com o número de vagas ofertadas para cada centro.

A matrícula para os contemplados no sorteio ocorre de 9 a 11 de março de 2015. Os sorteados devem se dirigir aos Centros Territoriais e Estaduais de Educação Profissional para os quais se inscreveram, no turno em que escolheram. No ato da matrícula, devem ser apresentadas cópias e originais do CPF, carteira de identidade, comprovante de residência e histórico escolar.

Só serão aceitos Atestados de Conclusão de cursos para os alunos concluintes do ensino médio no ano letivo de 2014. O início das aulas está programado para 16 de março de 2015, conforme calendário letivo da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

