Secretaria divulga calendário para novos alunos

A rede municipal de ensino da capital abriu 13.525 novas vagas para alunos da educação infantil. Responsáveis por alunos de 6 meses a 5 anos e 11 meses têm até 8 de janeiro para fazer inscrições em 440 escolas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, terão prioridade crianças com deficiência, filhos de beneficiários do Bolsa Família e irmãos gêmeos no mesmo processo de inscrição.

Serão duas fases, a primeira com vagas remanescentes da rematrícula e depois com vagas não preenchidas pela prioridade. Haverá sorteio eletrônico 12 de janeiro, caso a demanda seja maior que a oferta. O resultado sairá dia 13 no site da secretaria. As matrículas serão de 18 a 22 de janeiro nas escolas. Já renovaram a matrícula 10.708 alunos.

Os documentos pedidos para novos alunos são cópia da certidão de registro civil ou RG (com originais para conferir), comprovante de residência com CEP, duas fotos 3x4, cartão do Bolsa Família (para beneficiários), cartão de vacina e laudo médico (para crianças com deficiência). Para alunos da rede: certidão de registro civil ou RG e comprovante de residência com CEP.

A matrícula de novos alunos da educação de jovens e adultos segue até 8 de janeiro; do ensino fundamental, de 7 a 14 de janeiro. Não haverá sorteio nesses segmentos. O ano letivo tem previsão de começar 15 de fevereiro.

adblock ativo