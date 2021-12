Secretaria da Educação vai contar com o apoio do MEC para novos cursos e liberação de recursos

A secretaria da Educação do Estado da Bahia vai contar com o apoio do Ministério da Educação (MEC) para novos cursos de nível superior na rede estadual, e também a liberação de recursos de emendas parlamentares. O apoio foi firmado durante a III Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), realizada ontem, 06, em São Paulo.

O acordo do Ministério da Educação vai ao encontro da proposta de implantar na Bahia o curso superior de Tecnólogo na rede de Educação Profissional e Tecnológica, além da implantação do mestrado profissional na modalidade de Ensino à Distância (EaD) para professores da rede estadual.

adblock ativo