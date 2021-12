SEC oferta mais de 22 mil vagas gratuitas em pré-vestibular

As inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito Universidade para Todos começam dia 6 de maio. Ao todo são 22.600 vagas oferecidas pela Secretaria de Educação do Estado (SEC). Edital foi publicado nesta quarta-feira, 29.

Podem se inscrever estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino municipal e/ou estadual no Estado da Bahia ou vão concluir em 2015. Os interessados deverão se inscrever, exclusivamente, no Portal da Educação.

Na página virtual, os candidatos conferem os municípios que serão atendidos pela ação com os locais de funcionamento, o turno e o quantitativo de vagas e os documentos necessários. O projeto é desenvolvido em Salvador e em outros 186 municípios.

O cursinho oferece aulas regulares de segunda a sexta-feira, para o vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com as disciplinas Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História e Geografia, além de atividades complementares como seminários, oficinas, revisão para o ENEM, aulões, simulados e orientação vocacional.

Os alunos que tiverem uma frequência de no mínimo 75% terão isenção das taxas de inscrição dos processos seletivos das universidades estaduais.

O candidato poderá esclarecer as dúvidas referentes à sua inscrição por meio do telefone 0800 285 8000, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00 ou pelo email upt@educacao.ba.gov.br.

adblock ativo