SEC abre mais de 6 mil vagas para cursos profissionalizantes

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) abre inscrições para mais de seis mil vagas para cursos profissionalizantes através dos projetos ProJovem Urbano e ProJovem Campo - Saberes da Terra. A oferta contempla 71 municípios de 26 Territórios de Identidade do Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março, nos Centros Territoriais ou unidade escolar mais próxima.

Podem se inscrever jovens e trabalhadores, entre 18 e 29 anos, que não concluíram o ensino fundamental (8º série ou 9º ano) e estão fora da escola, tanto na cidade quanto no campo.

Para o ProJovem Urbano, que tem duração de 18 meses, estão sendo ofertados cursos de qualificação profissional em sete áreas: Administração, Alimentação, Arte e Cultura II, Construção e Reparos II, Metalmecânica, Saúde e Telemática. Cada arco ocupacional é composto por quatro ocupações que possibilitam uma iniciação profissional diversificada.

Já no ProJovem Campo - Saberes da Terra, com vigência de 24 meses, o arco ocupacional é Produção Rural composto por cinco ocupações de culturas agrícolas: Agroindústria, Aquicultura, Extrativismo, Sistemas de Cultivo e Sistemas de Criação.

Para a matrícula, os inscritos devem levar originais e cópias do RG, título de eleitor, CPF, comprovante de residência, histórico escolar. Para os estudantes que tenham Histórico Escolar do ensino fundamental incompleto, é aplicado o teste de proficiência para leitura e escrita. Por meio deste teste, será comprovado se está apto para participar do Programa.

Pais e mães que desejam voltar a estudar, mas não têm com quem deixar seus filhos, poderão contar com a Sala de Acolhimento: um espaço criado na própria unidade escolar para atender crianças de 0 a 8 anos, no período das aulas. É necessário, entretanto, informar no ato da matricula a existência dessa necessidade.

