Salvador terá workshop gratuito sobre indústria 4.0

Salvador receberá no dia 29, um workshop gratuito realizado no Fiesta Bahia Hotel, localizado no Itaigara, às 14h. Será apresentado um roteiro sobre a compreensão do atual contexto tecnológico da indústria e os principais passos que devem ser trilhados para a ampliação de iniciativas baseadas em conceitos da Indústria 4.0.

Serão abordados os conceitos por trás destas tecnologias e como impactam a forma como cada empresa e negócio se relacionam com clientes e fornecedores, afetando diretamente a competitividade.

O workshop é direcionado para empresas interessadas em manufatura avançada, transformação digital e Internet das Coisas (IoT). Os participantes poderão observar de que forma a realidade operacional da indústria está sendo transformada através do emprego de diferentes tecnologias.

Os interessados poderão obter mais informações no site da instuição.

Ricardo Caruso é mestre em gestão de operações pela FEA/USP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – e engenheiro de automação e controle pela Poli/USP – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

