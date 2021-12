Salvador e EUA fazem Intercâmbio Comunicação Comunitária

O Intercâmbio em Jornalismo Comunitário entre as cidades de Salvador e Atlanta, nos EUA, acontece em outubro e novembro. Dois jornalistas de cada país vão passar uma semana no outro conhecendo seus aspectos sociais, visto que essa edição vai discutir direitos civis, inclusão social e ações para promoção da igualdade racial.

Os americanos Crystal Brockton e Daniel Christopher Antoine, que chegaram em 25 de outubro, vão ficar na capital baiana até o dia 1º de novembro. Depois, é a vez Alane Reis, da TV Pelourinho e Cristiana Fernandes, da Revista Afirmativa (escolhidas previamente através de seleção pública) irem para os EUA.

Durante o período em que estiverem em visita, os participantes vão produzir conteúdo para seus meios de comunicação do país de origem e redes sociais sobre suas experiências. Assim, jornalistas americanos e baianos vão manter contato e multiplicar a informação.

As cidades foram escolhidas por concentrarem uma das maiores populações afrodescendentes de seus respectivos países. O intercâmbio é uma parceria entre o Consulado Geral dos EUA do Rio de Janeiro e o Georgia Council for International Visitors e Instituto Mídia Étnica.

Programação

Na capital baiana, o roteiro inclui visitas ao Centro Histórico de Salvador e da cidade de Cachoeira e à organizações sociais que atuam na área, como o projeto Oi Kabum, Desabafo Social e Nordeste Eu Sou. Além de conhecer o trabalho do Instituto Mídia Étnica e de veículos locais como TV Pelourinho e Jornal A Tarde.

Os jornalistas terão ainda audiência com a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, gestores municipais e vereadores. Outro destaque são os debates sobre igualdade racial e direitos humanos no Centro de Referência Nelson Mandela e na Defensoria Pública do Estado da Bahia, onde serão recebidos pela Ouvidora-Geral Vilma Reis.

