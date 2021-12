Salão do estudante traz opções de cursos em 17 países

A alta do euro e o dólar a quase R$ 4 podem assustar, mas a procura dos estudantes por intercâmbios ainda é grande, garante o diretor da agência BEX, Flávio Cruzoê. E é para esse público, que busca experiência profissional ou aperfeiçoar um segundo idioma fora do país, que a BMI organiza o Salão do Estudante, uma das maiores feiras de cursos no exterior, que acontece no dia 20 de setembro em Salvador.

O evento, realizado no Hotel Pestana no bairro do Rio Vermelho, terá a participação de 22 instituições com cursos em mais de 17 países. Entre elas está a organização Aiesec, que oferece duas opções de intercâmbio, com valores abaixo dos de mercado.

"O nosso objetivo é desenvolver o potencial de liderança dos jovens e não o lucro, por isso o valor é baixo. Temos um intercâmbio cultural (cidadão global) e um profissional (talentos globais), e o custo é de até R$ 2.500, sem contar as despesas com visto e passagem", diz o diretor de marketing da Aiesec em Salvador, Eduardo Junqueira.

Apesar do atrativo financeiro, para a estudante Layanne Paixão o benefício do intercâmbio cultural que fez pela Aiesec está na oportunidade de desenvolver suas aptidões. Para ela, as seis semanas que passou atuando em um projeto social em Ica, cidade do Peru, proporcionaram-lhe "novas experiências e responsabilidades que só foi possível com a viagem". Quem compartilha a mesma afirmação é a estudante Letícia Moreira, 20, que durante os cinco meses que passou no México descobriu novas possibilidades profissionais.



Diferentes modalidades

Nas agências a matrícula em um curso de inglês para profissionais, por um mês, não sai por menos de R$ 10 mil, isso sem os custos com passagens e, em alguns casos, acomodação. No entanto, elas oferecem mais de cinco modalidades de intercâmbio com diversos valores. "As opções vão do high school (equivalente ao ensino médio no Brasil) até a pós-graduação. Com certeza o estudante encontrará um curso que atenda a sua expectativa", conta Cruzoê.

Além dos estandes, a feira terá palestras sobre emissão de documentos para viagens internacionais e aulas de inglês britânico.

